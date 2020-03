Due automobili si scontrano in prossimità dell'uscita autostradale a Rivera

MONTECENERI - Incidente della circolazione questa mattina intorno alle 11,45 sull'A2 a Rivera in direzione nord. Per cause ancora da appurare, due automobili sono entrate in collisione a circa 200 metri dall'uscita autostradale.

Coinvolte sono una Renault con targhe ticinesi e una Peugeot immatricolata in Italia, che è finita ribaltata sul tetto. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia cantonale, una 43enne residente in Italia circolava in direzione Nord quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è andata a urtare con la parte anteriore destra contro un veicolo momentaneamente fermo in corsia di emergenza. All'esterno dello stesso si trovava il conducente, un 26enne del Luganese, che a causa del violento impatto e del conseguente contraccolpo è stato a sua volta urtato e scaraventato oltre il guardrail.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde, che hanno provveduto a trasportare il 26enne, la 43enne e una passeggera minorenne all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, hanno riportato ferite di una certa gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, una delle corsie è stata temporaneamente chiusa.

Rescue Media