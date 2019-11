Bellinzona e Chiasso hanno gli Okki verdi

CUGNASCO - Anche quest'anno il Comitato di OKKIO ha attributo gli attestati ai Comuni, Associazioni o persone che si sono particolarmente distinte nella gestione ecosostenibile dei rifiuti.

L’attribuzione degli "OKKI d’oro e nero" ai Comuni con il migliore ed il peggiore regolamento sui rifiuti ha dovuto essere rimandata all’anno prossimo a causa la non completa disponibilità dei regolamenti approvati ed in vigore. Si è quindi optato per l’assegnazione di due "OKKI verdi" per “meriti ambientali” ai Comuni ticinesi che in quest’anno si sono profilati con opere da pioniere nel campo della gestione ecosostenibile dei rifiuti.

Questi sono stati i Comuni di:

Chiasso per aver sostenuto l'organizzazione del primo Carnevale di Nebiopoli ecosostenibile

Bellinzona per aver introdotto in prova la raccolta della plastica domestica mista per il riciclaggio

I due Comuni hanno dimostrato «che la buona volontà politica e la determinazione possono portare a conseguire notevoli risultati atti a migliorare la gestione dei rifiuti».

OKKIO si augura che questi importanti buoni esempi siano seguiti anche dagli altri Comuni avviando così una "reazione a catena di attività ecosostenibili".