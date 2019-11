Arriva la neve, nel Sopraceneri scatta l'allerta

LOCARNO - Così come è iniziata, la settimana promette di concludersi all'insegna del maltempo. In arrivo non ci sono solo nuvoloni e pioggia, ma anche la neve. MeteoSvizzera ha infatti diramato questa mattina un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) valido per 24 ore su quasi tutto il Sopraceneri - escluso solo il Bellinzonese - a partire dalle 18 di questo pomeriggio.

Il limite delle nevicate scenderà fino a 800 metri. Sopra i 1200 metri di altitudine si prevedono accumuli di 10-20 centimetri. Fino a mezzo metro invece sopra i 1600 metri. La fase più intensa delle precipitazioni è prevista tra le 21 di questa sera e le 12 di domani.

Nessun allerta invece per quanto riguarda il Luganese e il Mendrisiotto, che vivranno in ogni caso una notte particolarmente piovosa.