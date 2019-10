Gli eventi non bastano, chiude il Centro Dannemann

BRISSAGO - Che vi fossero delle difficoltà non era una novità. Ma nemmeno il puntare su eventi quali i matrimoni è bastato per la salvezza. E così il Centro Dannemann SA ha deciso di chiudere la location eventi Centro Dannemann di Brissago per la fine del 2020.

Una chiusura - riferisce il CdT - dettata dal calo degli affari. «A causa degli scarsi collegamenti e della difficile situazione alberghiera durante l’inverno, in tutti questi anni non è stato possibile mantenere un esercizio costante e concorrenziale», spiega l’azienda.

Possono stare tranquilli coloro che hanno già prenotato la location: «I matrimoni già prenotati nel 2020 saranno svolti fino alla fine della stagione con un servizio di alta qualità - proseguono dal Centro -. Ma avranno anche la possibilità di annullare l’evento gratuitamente».

Resta in piedi, invece, la fabbrica di tabacchi, in attesa del progetto edilizio e portuale, per il quale è stata inoltrata domanda di costruzione mesi fa. Un progetto che prevederebbe un cospicuo investimento (attorno ai 70 milioni di franchi). Il progetto? Abitazioni in 4 palazzine (plurifamiliari) con relative autorimesse, un centro wellness, un ristorante e un nuovo porto.