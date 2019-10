Ecco come Bussenghi sfotte l'Italia

MENDRISIO - Prima si sono recati a Lugano, sfottendo i ticinesi finanziariamente con l'acqua alla gola. Poi, qualche settimana dopo, in seguito alle polemiche sollevate, cercano di metterci una pezza. Lo staff della trasmissione italiana Striscia La Notizia torna su suolo elvetico. E stavolta interpella l'attore locarnese Flavio Sala.

Lo scopo del nuovo servizio, girato a Mendrisio, andato in onda nella serata di venerdì, e di cui vi proponiamo alcuni estratti, sarebbe quello di dimostrare che gli italiani sanno ridere di sé stessi. Sala, infatti, da anni interpreta il frontaliere Roberto Bussenghi nella serie Frontaliers. La conduttrice, tuttavia, non risparmia qualche frecciata agli svizzeri, giudicati, in sintesi, eccessivamente suscettibili. Basterà la performance di Sala per chiudere la diatriba?