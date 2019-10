Banca Generali completa l'acquisizione di Valeur Fiduciaria

LUGANO - Banca Generali ha perfezionato l'acquisto di una partecipazione del 90,1% in Valeur Fiduciaria, boutique finanziaria attiva nel private banking con sede a Lugano.

Il restante 9,9% rimane in capo ai venditori, che entrano nella nuova governance di Valeur, fermo restando un diritto di opzione in capo a Banca Generali per l'acquisto della partecipazione di minoranza.

L'operazione, si spiega da Banca Generali, si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione e di crescita avviato da Banca Generali nel settore del private banking e finalizzato a rafforzare la gamma dei servizi offerti, cui si aggiungono le competenze distintive di Valeur Fiduciaria nel settore del wealth management.

Valeur Fiduciaria è stata costituita nel 2009 e a dicembre dello scorso anno gestiva masse pari 1,3 miliardi di franchi.

Nell'operazione Banca Generali è stata assistita da 5Lex come advisor legale e da KPMG in qualità di advisor finanziario, mentre Valeur Fiduciaria è stata supportata dallo studio Lucheschi di Lugano e da Gentili & Partners, con sede a Milano, per tutti gli aspetti legali inerenti l'operazione.