Dal PS tre "sì" agli oggetti in votazione il 13 giugno

BERNA - Nella loro assemblea virtuale, i delegati del PS si sono espressi anche sulle votazioni federali del 13 giugno, raccomandando un triplo "sì" alla legge sul CO2, all'iniziativa sull'acqua potabile e a quella per il divieto dei pesticidi.

La "decarbonizzazione" dell'economia è uno dei progetti più grandi e importanti dei prossimi anni e decenni, ha detto la consigliera federale Simonetta Sommaruga a proposito della legge sul CO2.

«Se vogliamo raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 - ed è ciò che vogliamo - allora dobbiamo iniziare ora e impostare la rotta nella giusta direzione». Proprio come si sta facendo con questa legge, che permetterà di «creare posti di lavoro per il futuro a beneficio dell'economia, della popolazione e del clima», ha detto Sommaruga.

I delegati hanno deciso di raccomandare il "sì" alla legge sul CO2 con 170 voti contro 1 e 7 astensioni.

L'iniziativa sull'acqua potabile ha raccolto 158 voti a favore, 0 contrari e 6 astensioni. Quella per il divieto dei pesticidi è stata accolta con 144 voti contro 2 e 3 astensioni.

Voto per tutti - A 50 anni dall'introduzione del suffragio femminile, i delegati del PS hanno approvato una risoluzione che chiede l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per tutti, stranieri compresi.

Chi paga le tasse deve anche poter dire qualcosa su come funziona lo Stato, ha detto l'ex consigliera federale Ruth Dreifuss, che ha partecipato in presenza all'assemblea tenuta in forma virtuale. Questo è stato un argomento centrale 50 anni fa, per l'introduzione del suffragio femminile, e lo è ancora oggi.

Il diritto di voto per tutti significa anche il diritto di voto e di eleggibilità per le persone con disabilità, come è il caso ad esempio a Ginevra, ha aggiunto Dreifuss.