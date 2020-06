PLR e PS in assemblea (virtuale), tra conferme e saluti

BERNA - Le assemblee dei delegati del Partito socialista (PS) e del Partito liberale radicale (PLR) avranno luogo oggi online, a causa dei pericoli dovuti al coronavirus.

Mentre il PS darà le sue indicazioni per le votazioni federali del 27 settembre; il PLR confermerà alla presidenza Petra Gössi.

In merito ai cinque argomenti sottoposti al popolo in settembre, i socialisti dovrebbero proporre un sì al congedo di paternità e no alle altre quattro questioni: l'iniziativa di limitazione, l'acquisto di nuovi aerei da combattimento, l'aumento della detrazione fiscale per la custodia dei bambini e la legge sulla caccia.

I delegati si esprimeranno anche sull'iniziativa per la 13.ma mensilità della rendita AVS e su diverse risoluzioni sulla via d'uscita dalla crisi post coronavirus.

Saranno presenti virtualmente anche i due Consiglieri federali del partito: la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il ministro della Sanità Alain Berset. Per il presidente del PS Christian Levrat sarà l'ultima assemblea in questa carica.

Il PLR non si esprimerà invece sulle prossime votazioni federali prima di agosto. I delegati rieleggeranno Petra Gössi a capo del partito, dato che è l'unica candidata in corsa. Si candidano per la rielezione anche i vicepresidenti, il consigliere agli Stati Andrea Caroni (AR) e il consigliere nazionale Philippe Nantermod (VS).

Per completare il comitato direttivo liberale-radicale si presentano alcuni nuovi candidati. Sono il consigliere agli Stati Philippe Bauer (NE) e i consiglieri nazionali Alex Farinelli (TI) e Andri Silberschmidt (ZH). L'Assemblea dei delegati si occuperà anche di un cambiamento nel metodo di elezione dei delegati.