Il prezzo di case e appartamenti continua a salire

ZURIGO - Mercato immobiliare - Prezzi di case e appartamenti continuano ad aumentare



Nonostante la difficile situazione economica la proprietà immobiliare continua a essere ambita in Svizzera e il suo costo di conseguenza aumenta: i prezzi delle case unifamiliari sono cresciuti dello 0,5% in gennaio rispetto a dicembre, mentre per gli appartamenti l'incremento è stato dello 0,4%.

Assai più marcata è stata la progressione su base annua, rispettivamente del 6,5% e del 4,8%, stando agli ultimi dati pubblicati oggi da ImmoScout24, azienda del ramo che, insieme alla società di consulenza IAZI, calcola l'indice Swiss Real Estate Offer Index sulla base degli annunci.

Secondo il direttore di ImmoScout24 Martin Waeber, né l'aumento della disoccupazione, né il calo dei consumi legati alla pandemia stanno intaccando il mercato immobiliare. «Il fattore decisivo è l'elevata importanza dell'alloggio come bisogno umano di base», afferma l'esperto, citato in un comunicato. Il telelavoro e la conseguente diminuzione della mobilità dei pendolari continuerà probabilmente a rendere rilevante disporre di quattro mura proprie, spiega Waeber.

Per avere un'idea dell'evoluzione in atto, oggi (2 febbraio) un metro quadrato di casa a sé stante costa 6'721 franchi, contro i 6'312 di dodici mesi or sono. Per gli appartamenti la progressione è da 7'148 a 7'507 franchi.

Non sono disponibili dati disaggregati regionali.