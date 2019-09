Schindler: Otis sarebbe interessata alla fusione e il titolo vola in borsa

LUCERNA - Schindler al centro dell'interesse degli investitori: stando a quanto riferisce il quotidiano economico italiano Il Sole 24 Ore il fabbricante lucernese di ascensori e scale mobili sarebbe nel mirino del concorrente Otis. In borsa il titolo Schindler vola.

Azienda americana presente in tutto il mondo e controllata dal conglomerato United Technologies Corporation, Otis è il numero uno nel comparto degli ascensori, mentre Schindler è il secondo in questo ramo e primo nel campo delle scale mobili. Dovessero fondersi le due entità nascerebbe una realtà con un giro d'affari di ben oltre 20 miliardi di fatturato: nel 2018 Otis ha generato infatti ricavi per 13 miliardi di dollari, Schindler per circa 11 miliardi di franchi.

Alla società elvetica sarebbero però interessati anche altri gruppi, scrive Il Sole 24 Ore. Contattati dalla testata italiana, né Schindler, né Otis, né tanto meno United Technologies hanno voluto prendere posizione sul tema. Stando agli osservatori il settore si trova in fermento, anche per via dei piani di vendita di attività dello stesso tipo da parte del colosso tedesco ThyssenKrupp.

Sulla vendita di Schindler dovrebbero però avere l'ultima parola gli azionisti della famiglia Schindler, che controllano il 71% dei voti. Intanto alla borsa di Zurigo il titolo della società è assai ricercato: a metà mattinata guadagnava circa il 4%. Dall'inizio dell'anno la performance è del +20%, cosa che fa dell'azione una delle più dinamiche sul mercato elvetico.

Schindler è un marchio ben conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. L'azienda è nata nel 1874, inizialmente quale fabbricante di macchinari agricoli. Nel 1892 è cominciata la produzione di ascensori elettrici, favorita dalla crescita del numero di alberghi registrata in quel periodo. La prima scala mobile è stata installata nel 1936. Oggi Schindler è una realtà che occupa 65'000 persone in tutto il mondo.