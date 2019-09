Bucherer entra nel mercato degli orologi di lusso di seconda mano

LUCERNA - Bucherer punta anche sull'usato: il gruppo attivo nel commercio di orologi e gioielli presente anche in Ticino e nei Grigioni sbarca nel settore dei cosiddetti Certified Pre-Owned Watches (CPO), gli orologi di lusso di seconda mano.

La società ha avviato la vendita del nuovo prodotto oggi sia online che in alcune filiali scelte, si legge in un comunicato odierno. Anche in questo campo l'azienda intende peraltro puntare sulla qualità e per farlo si baserà anche sulle conoscenze accumulate dall'impresa americana Tourneau, rilevata nel 2018, che gestisce questa attività negli Stati Uniti.

Gli orologi acquistati vengono autenticati dagli esperti di Bucherer, ispezionati, se necessario revisionati o riparati e infine muniti di un certificato. Il documento garantisce che gli orologi sono autentici e in perfette condizioni. Viene fornita una grazia di due anni.

Stando al responsabile delle vendite Patrick Graf, la società punta in particolare ai collezionisti alla ricerca di modelli rari o in edizione limitata. Inoltre i clienti che non vogliono o non possono permettersi orologi nuovi possono entrare nel mondo degli articoli di lusso attraverso un'offerta di seconda mano.

La commercializzazione di CPO partirà - oltre che sul web - a Ginevra. Seguirà in ottobre Zurigo. In novembre è previsto lo sbarco sul mercato tedesco, ad Amburgo, mentre per il 2020 sono in programma Londra e Parigi.

Bucherer non è il primo gruppo a interessarsi dell'usato: in quest'ambito può essere ricordata la piattaforma Watchfinder di Richemont.

Fondata nel 1888 a Lucerna, Bucherer è una delle più importanti catene europee attive nel settore dei gioielli e degli orologi, in particolare Rolex. L'azienda in mani familiari gestisce nella sola Svizzera 16 punti vendita, fra cui quelli di Lugano, Locarno e St. Moritz.