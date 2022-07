La grandine colpisce gran parte della Svizzera

In Vallese la strada del passo della Novena ha dovuto essere chiusa in ambo le direzioni a causa di una frana, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale che non ha saputo esprimersi sulle tempistiche della ripresa del traffico. I lavori di sgombero sono in corso. I pompieri sono entrati in azione anche nella regione dello Chablais, nei pressi di Monthey, per interventi in sotterranei e garage.