Aggredito e picchiato per strada da tre sconosciuti

GERMANIA 23 ore

Stop del gas russo alla Germania: l'Europa trema, la Svizzera si preoccupa

Il motivo ufficiale è una serie di lavori di manutenzione previsti da tempo, ma in molti temono che non li riaprirà più.

La preoccupazione in Europa è alta, soprattutto pensando all'inverno, e non sono escluse ripercussioni anche per la Confederazione.