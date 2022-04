Orsa soppressa dopo... uno scontro generazionale

GOLDAU - Al parco animali di Goldau (SZ) un'anziana orsa è stata attaccata da un maschio della stessa specie. Le ferite riportate sono risultate così gravi che si è resa necessaria la soppressione. Per l'aggressore non ci saranno conseguenze.

Gli orsi, spiega il parco animali nel comunicato odierno, in natura sono solitari e vengono quindi tenuti in zone separate. Durante la distribuzione del cibo, Takis, un maschio di 14 anni, è però entrato in contatto con la 31enne Laila e l'ha aggredita. Ogni tentativo di separare i due animali è fallito. La scena si è verificata lontano dagli occhi dei visitatori.

Takis non subirà alcuna conseguenza, perché il suo atteggiamento è stato del tutto naturale, hanno sottolineato i responsabili del parco faunistico. Allo stato brado, le orse ormai anziane e non più utili per la riproduzione vengono aggredite per fare spazio ai più giovani.

Laila, con i suoi 31 anni, era già in età molto avanzata e lo scorso autunno era stata operata per un tumore. Si trovava a Goldau dal 2019, in provenienza da Münster (Germania). Takis è invece nato nel canton Svitto nel 2008.