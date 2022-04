Irregolarità al motore, e l'aereo di Swiss fa dietrofront

Giornalista in formazione

ZURIGO - Vacanze pasquali rovinate per i passeggeri del volo Swiss LX52 diretto a Boston. Ieri sera l'aereo, un Airbus A-330 decollato da Zurigo, stava già sorvolando l'Irlanda quando è stato deciso un dietrofront.

«Il mezzo ha dovuto tornare indietro a causa di un'irregolarità nel motore», spiega il portavoce di Swiss Michael Stief. Si trattava di una misura precauzionale, e di una «situazione non pericolosa», specifica, e l'aereo, nel rientrare a Zurigo, non ha avuto problemi.

Per i circa 200 passeggeri che volevano attraversare l'Atlantico con il volo Swiss, il problema tecnico ha però reso il venerdì santo decisamente faticoso. Invece di arrivare a Boston dopo un volo di circa otto ore, i viaggiatori sono infatti stati in volo per quattro ore e 23 minuti, prima di atterrare a Zurigo verso le 22.

Poiché l'aereo non era in grado di raggiungere la destinazione prefissata, il corrispondente volo di ritorno LX53 da Boston a Zurigo ha dovuto inoltre essere cancellato. I passeggeri potrebbero però trovare nuovi voli per arrivare finalmente alla destinazione finale e salvare il weekend pasquale.







flightradar24