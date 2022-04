Lite finisce in tragedia alla fermata del bus

BERNA - Un alterco è finito in tragedia ieri sera a Berna: intorno alle 22.00 un uomo è stato rinvenuto in gravi condizioni presso una fermata del bus nel sud della città. Soccorso e ricoverato in ospedale, è morto per le conseguenze delle sue ferite.

In un comunicato odierno le forze dell'ordine non forniscono dettagli né sulle lesioni, né sulla vittima stessa, né tanto meno sull'eventuale arma impiegata dal suo antagonista. Si sa solo che il presunto aggressore è scappato e che diverse persone sono state portate in commissariato per accertamenti.

Gli inquirenti hanno anche lanciato un appello a eventuali testimoni.