Ambientalisti occupano una cava della Holcim

AARAU - La polizia è intervenuta oggi pomeriggio a Villigen (AG) per interrompere una protesta di attivisti per il clima in un bosco.

L'azione dei manifestanti, iniziata in mattinata, era indirizzata contro l'espansione di una cava del vicino cementificio Holcim.

Una portavoce della polizia cantonale argoviese ha confermato a Keystone-ATS che gli agenti si trovano sul posto. Le persone presenti al raduno stanno venendo controllate. L'addetta stampa non ha precisato quanti fossero i partecipanti.

L'obiettivo dell'operazione di polizia è quello di porre fine alla manifestazione, ha aggiunto la portavoce. Le foto postate sui social media mostrano un manipolo di attivisti nella neve.

Secondo quanto fatto sapere dagli organizzatori, la protesta prende di mira l'espansione della cava Gabenchopf, sul territorio comunale di Villigen, approvata dalle autorità.

Gli attivisti vogliono uno stop immediato ai lavori di estrazione e alla produzione, visto che i cementifici sono tra i maggiori responsabili delle emissioni di CO2.

Dal canto suo Holcim dice di prendere «molto sul serio» le rivendicazioni degli attivisti e si proclama «aperta al dialogo», ha indicato un portavoce del cementificio. Tuttavia l'azienda non tollera intrusioni illegali suo suo sito, poiché - a suo avviso - tali azioni rappresentano un rischio considerevole per la sicurezza. Holcim si riserva pertanto il diritto di agire in giudizio.

Le estrazioni di Holcim dal sito in questione sono iniziate nel 1955. Nel marzo 2019, l'azienda ha ottenuto il permesso di espandersi, fatto che, a suo dire, assicura il proseguimento delle operazioni per diversi altri anni.