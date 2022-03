SION - Una persona è morta in un incendio avvenuto nelle prime ore di questa mattina in un appartamento a Grimentz, in Vallese. La vittima non è ancora stata identificata.

L'allarme ai pompieri è giunto alle 4.30, indica in una nota la polizia cantonale vallesana, precisando che i vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme.

All'interno dell'appartamento è poi stato trovato un corpo senza vita, la cui identificazione è ancora in corso. La polizia e la procura hanno aperto un'inchiesta.