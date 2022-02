Valanga a Sachseln, due morti

SACHSELN - A Sachseln, nel canton Obvaldo, due persone sono state travolte ieri da una valanga. Il 51enne e il 31enne sono morti in ospedale a causa delle ferite riportate.

Gli esperti scialpinisti del posto procedevano dal Bitzlischwand via Mettental in direzione Wandelen, si legge in un comunicato odierno della procura cantonale. Quando nel tardo pomeriggio non hanno fatto ritorno, parenti hanno avvertito i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, i due sono stati travolti da una slavina durante l'ascesa. Trovati dalla Rega ed elitrasportati in ospedale, non sono sopravvissuti alle ferite riportate.