Grosso incendio, in salvo due sessantenni

LA ROCHE - Fuoco e fiamme ieri sera in una casa di La Roche, un piccolo comune del canton Friburgo. Per cause ancora da chiarire, intorno alle 19.20 è divampato un incendio. I due residenti, di 63 e 59 anni, sono riusciti a uscire dall'abitazione e mettersi in salvo. Uno di loro è stato però trasportato in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bulle e di La Roche. La Polizia cantonale friburghese ha ora avviato un'indagine per stabilire le esatte cause del rogo.