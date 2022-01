Scontro fra due auto a Dozwil, un ferito grave

DOZWIL - All'incrocio lo scontro, e finisce ribaltata. Ieri sera, verso le 18, due automobili a Dozwil sono entrate in collisione. L'incidente ha coinvolto un 37enne e una 34enne. Il primo non avrebbe riportato ferite gravi, la seconda è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Il veicolo della donna si è ribaltato sul fianco. Come riporta la polizia cantonale di Turgovia, «la squadra di soccorso stradale dei vigili del fuoco ha dovuto liberarla dall'auto». Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, «la Rega è intervenuta per trasportala in ospedale rapidamente, viste le ferite gravi. L'uomo è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale dai servizi di emergenza».

Per quattro ore il tratto di strada, la Amriswilerstrasse, è rimasto chiuso al traffico. «Il servizio giudiziario della polizia cantonale di Turgovia è stato chiamato a raccogliere prove e chiarire le cause dell'incidente».

BRK News