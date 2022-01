Festeggiamenti sì, ma senza eccessi nel Capodanno degli svizzeri

BERNA - Nonostante la pandemia, gli svizzeri la scorsa notte hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno. La polizia, nei vari cantoni, non ha tuttavia dovuto fare troppi straordinari e il passaggio al 2022 è filato relativamente liscio.

Complici le restrizioni, nonché quarantene e isolamenti, non sono stati segnalati grossi disordini: durante la notte di Capodanno, gli agenti non sono intervenuti più di quanto avrebbero fatto in una normale serata di fine settimana, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS un dipendente della polizia municipale di Zurigo. Lo stesso vale per Soletta e San Gallo, dove gli interventi della polizia non hanno superato il carico abituale.

Al momento, i vari organi della polizia cantonale nella Svizzera tedesca e in Romandia non hanno segnalato alcun incidente particolare su Twitter o nei comunicati stampa. Il passaggio al nuovo anno, solitamente, è contraddistinto da disordini e atti di violenza, soprattutto nelle città.

