Incendio in una palazzina, tre intossicazioni da fumo

WALDSTATT - A Waldstatt, in Appenzello esterno, oggi è scoppiato un incendio in una palazzina che ha provocato il ferimento di tre persone, oltre che diversi danni.

La centrale delle emergenze ha ricevuto una chiamata attorno alle 15:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Una volta accorsi sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio, che si era propagato al piano alto e sotto il tetto.

Gli abitanti sono tutti riusciti ad uscire, ma per tre persone si è reso necessario il ricovero per sospetta intossicazione da fumo. Le autorità, vista l'inagibilità dello stabile, hanno organizzato degli alloggi sostitutivi. Un'indagine è stata aperta per chiarire le cause del rogo. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Polizia cantonale appenzellese