Scoppia un incendio nella stanza di una residenza assistita: un 86enne in gravi condizioni

BASILEA - Un incendio è divampato sabato sera in una residenza assistita di Basilea.

I pompieri sono intervenuti poco prima delle 20.30 per domare le fiamme, che si sono sviluppate per motivi ancora non chiari in una stanza del terzo piano. Il suo occupante, un uomo di 86 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Il rogo è stato rapidamente posto sotto controllo, tanto che non è stato necessario evacuare gli altri ospiti della struttura. La polizia criminale della Procura di Basilea Città ha aperto un'inchiesta.