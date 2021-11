In boxer, si lancia dal balcone per evitare le fiamme

ZURIGO - «Stavo passando davanti al palazzo quando all'improvviso ho visto un uomo in boxer sul balcone. Poi ho notato una vampata di fuoco provenire dall'appartamento», racconta a 20 Minute Rafael, 18 anni. «È stato scioccante. Non sapevo come aiutarlo».

Lo zurighese è riuscito a salvarsi dalle fiamme lanciandosi dal balcone del suo appartamento sul Kreis 4, sulla tettoia. Quindi è stato soccorso dai pompieri e trasportato in ospedale per avvelenamento da fumo.

«In questo caso non aveva altra scelta. Per salvarsi dalle fiamme è dovuto uscire sul balcone e quando il fuoco ha raggiunto anche l'esterno dell'abitazione si è dovuto lanciare», afferma la portavoce dell'ente di soccorso zurighese, Julia Graf.

Il comportamento corretto da adottare, tuttavia, varia di caso in caso. In genere si consiglia di lasciare l'area interessata dall'incendio il più rapidamente possibile e chiudere le porte o le finestre dietro di sé.

«Queste dovrebbero essere chiuse per bloccare il più possibile il fuoco e il fumo», spiega Graf. Non appena ti sei messo in salvo, devi chiamare i pompieri. «Se non puoi lasciare l'appartamento, dovresti chiuderti in una stanza in cui le fiamme non sono ancora arrivate. E stare il più possibile vicino al pavimento visto che è lì che c'è più ossigeno e la temperatura è la più bassa».

Secondo la polizia, i danni ammontano a diverse decine di migliaia di franchi. Al momento le cause del rogo non sono note e sono in corso accertamenti.