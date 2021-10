Intervento di polizia, il calcio in pancia a un uomo

ZURIGO - Un calcio in pancia per fermare un uomo ubriaco. Si tratta di un intervento di polizia che ha avuto luogo in Langstrasse a Zurigo. Un episodio che ha lasciato molti senza parole. Tanto che un video dell'operazione sta ora circolando su WhatsApp. «Sono sconvolto dal comportamento della polizia. Non c'è alcuna giustificazione per tale impiego della violenza» afferma un lettore di 20 Minuten.

Ma cos'è successo? Innanzitutto, la polizia cittadina di Zurigo conferma l'intervento in questione. L'uomo avrebbe infastidito i passanti, anche con il lancio di oggetti. Nei confronti della polizia avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, nonostante gli agenti cercassero di tranquillizzarlo.

«L'uomo restava aggressivo, si sottraeva al controllo e cercava di allontanare le mani degli agenti» spiega una portavoce della polizia cittadina, interpellata da 20 Minuten. Le autorità sarebbero pertanto intervenute con la forza necessaria per riportare la situazione sotto controllo. «L'uomo apparentemente ubriaco è stato fermato con un colpo in pancia».

L'intervento non viene soltanto criticato. Un dipendente di un'attività situata nelle immediate vicinanze ritiene infatti che gli agenti abbiano agito correttamente. «L'uomo era molto aggressivo, infastidiva i nostri clienti e ha anche lanciato un posacenere sull'altro lato della strada».