Bimbo di 8 anni investito da un mezzo agricolo

FRIBURGO - Un bambino di 8 anni è rimasto ferito ieri a La Roche (FR), quando il veicolo agricolo guidato dal padre è uscito di strada finendo in un corso d'acqua. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese, aggiungendo che un'indagine è stata aperta per determinare le circostanze dell'incidente.

L'agricoltore 55enne ha perso il controllo del mezzo in una curva dopo aver urtato una grata di drenaggio per l'acqua che si trovava a lato della strada. In seguito all'impatto l'uomo è stato proiettato fuori dall'abitacolo, mentre il veicolo, con il bambino, si è rovesciato ed è finito in un torrente in fondo a un pendio.

Il figlio del 55enne si è ritrovato con la gamba intrappolata sotto il veicolo. I soccorritori e i pompieri sono riusciti a liberarlo e lo hanno elitrasportato in ospedale, precisa la nota.