«Cassis, accogliete più afghani»

BERNA - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) invita la Svizzera ad accogliere più persone in provenienza dall'Afghanistan. La richiesta è stata fatta tramite una lettera indirizzata oggi al consigliere federale Ignazio Cassis.

Filippo Grandi, Alto commissario dell'UNHCR, ha pregato il ministro degli esteri di accogliere contingenti di rifugiati che sono riusciti a fuggire in un altro Paese, ha spiegato oggi l'organizzazione internazionale confermando informazioni delle testate Tamedia.

Grandi non ha tuttavia inviato tale richiesta solo alla Confederazione, ma anche a tutti i Paesi dell'Unione europea. Si tratta in particolare di suddividere meglio la responsabilità per i rifugiati, poiché gli arrivi sono troppi per la capacità di gestione dei Paesi confinanti con l'Afghanistan.