Accoltella la madre, arrestato

La vita della donna non è in pericolo, ma è stata portata in ospedale.

Questa mattina a Erlinsbach (AG) un 23enne ha ferito la madre con un coltello durante una lite. Lo ha comunicato la polizia cantonale argoviese precisando che la donna 61enne, la cui vita non è in pericolo, è stata portata in ospedale, mentre il figlio è stato arrestato.