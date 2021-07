In Svizzera 791 casi in un giorno

BERNA - Intervenendo nel corso della conferenza stampa degli esperti della Confederazione, il responsabile del settore crisi dell'UFSP Patrick Mathys aveva fatto una previsione: «La soglia delle 1'000 nuove infezioni al giorno potrebbe essere superata già questa settimana». Ma si è sbagliato (almeno finora, ma i dati di sabato e domenica saranno resi noti solo lunedì): in Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 791 nuovi casi di coronavirus. Un numero in linea con quelli segnalati negli ultimi giorni (861 ieri, 773 mercoledì, 707 martedì).

Purtroppo si registrano anche altri due decessi legati a un decorso infelice della malattia, mentre le persone per le quali si è reso necessario un ricovero ospedaliero sono 13.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 28'687 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 2,76%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 7554. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 87,38. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,31.



tio.ch/20minuti

I dati da inizio pandemia - Complessivamente 8'641'750 dosi di vaccino sono state consegnate ai cantoni, di cui 8'747'637 sono state somministrate, e 46,10% persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall’inizio della pandemia, 712'668 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 8'904'283 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10'389 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 29'347.

Isolamento e quarantena - In Svizzera si contano attualmente 4718 persone in isolamento e 5877 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 948 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



