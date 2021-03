A Moutier sale la tensione, in attesa del risultato delle urne

MOUTIER - Sale l'impazienza per l'esito del voto a Moutier sulla futura appartenenza cantonale del comune bernese. Il risultato, inizialmente atteso per le 17 verrà reso noto attorno alle 18. Lo spoglio, per motivi di trasparenza, si è tenuto in diretta su YouTube ed è stato sorvegliato da 16 inviati da Berna.

Circa 2'000 simpatizzanti pro-Giura si sono radunati sulla Place de la gare. Le bandiere del Giura garriscono al vento, come durante il voto del 2017, poi annullato per irregolarità.

Con l'affluenza in crescita è sempre più difficile rispettare le distanze sanitarie, ha constatato Keystone-ATS presente sul posto. Solo la metà circa dei presenti porta la mascherina.

Anche i pro-bernesi attendono di conoscere il loro futuro: per l'occasione si sono radunati al Forum de l'Arc, lontani dai loro avversari. Sia i favorevoli al congiungimento col Giura che i promotori dello status quo si sono detti fiduciosi sull'esito del voto.

Intanto, tra le strade della cittadina si nota la presenza rafforzata della polizia, con agenti che pattugliano le vie con cani al seguito. Per la consultazione odierna sono state adottate misure di sicurezza rafforzate, che tengono conto anche della situazione sanitaria.

