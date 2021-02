La polizia di Zurigo punta sulla mobilità elettrica

ZURIGO - Per la polizia cittadina di Zurigo è cominciata la svolta elettrica. Negli scorsi giorni il corpo ha infatti messo in servizio le prime vetture completamente elettriche: si tratta di veicoli Audi E-Tron, come si legge in una nota.

Nel corso dei prossimi due anni saranno sostituite tutte le vetture diesel attualmente in servizio a Zurigo. In parte si tratta di mezzi che hanno ormai quindici anni.

La polizia cittadina zurighese è il primo grande corpo elvetico che punta completamente sulla mobilità elettrica.