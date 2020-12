La conferma: sono 3 i casi di “variante britannica” in Svizzera

BERNA - Una terza persona nella Confederazione è risultata contagiata dalla nuova variante del coronavirus registrata in Gran Bretagna.

Lo ha indicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) all'agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia apparsa oggi sul sito della SonntagsZeitung.

Il caso è emerso in Svizzera tedesca, aggiunge l'UFSP, senza tuttavia fornire maggiori informazioni sul cantone coinvolto. Tutti e tre i casi sono stati registrati nella Svizzera tedesca e secondo il media zurighese, anche la terza persona è residente in Gran Bretagna.

La variante britannica appare più infettiva, ma gli scienziati ritengono che non vi siano elementi tali da far pensare che sia più letale delle precedenti, né che possa resistere ai vaccini anti-Covid in via di autorizzazione nel mondo, come sottolinea fra gli altri l'agenzia del farmaco europea (Ema).

La mutazione in questione era già stata rilevata il 24 dicembre in due persone residenti nel Regno Unito che sono risultate positive al coronavirus in Svizzera. Un cantone aveva confermato già giovedì l'isolamento per uno dei positivi e la quarantena per le persone entrate in contatto con lui.

L'UFSP, su richiesta di Keystone-ATS, ha reso noto oggi che nel frattempo anche la seconda persona è stata contattata. Tutti i contatti stretti sono stati identificati e messi in quarantena. In questi casi specifici, anche i contatti delle persone poste in quarantena vengono consultati e - se necessario - messi a loro volta in quarantena, ha precisato l'UFSP.

Per quanto riguarda invece la terza persona, l'UFSP allo stato attuale «non ha ancora ricevuto alcun feedback sul fatto che siano stati forniti contatti e informazioni».