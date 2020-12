Terribile schianto in galleria: morta una 55enne

LIESTAL - Una automobilista di 55 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto nella galleria di Eggflue sull'A18 in territorio di Grellingen (BL).

La donna stava guidando in direzione Basilea quando ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo, andando a schiantarsi violentemente contro la parete del tunnel. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, la 55enne è morta sul posto a causa delle gravissime ferite riportate.

La galleria teatro dell'incidente è già rimasta chiusa al traffico per diverse ore e non riaprirà prima delle 13.00. Il Ministero pubblico di Basilea Campagna ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause del dramma.

Polizia canton Basilea Campagna