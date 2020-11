Cade in un burrone, morto un contadino 64enne

COIRA - Era impegnato a rimuovere le foglie da un prato quando si è consumata la tragedia. È accaduto ieri, attorno alle 10 a Tälfsch (GR).

Stando a quanto riferisce la Polizia grigionese, il contadino 64enne aveva caricato il fogliame con una pala meccanica per gettarlo giù da un burrone, quando qualcosa è andato storto.

Dopo aver ribaltato la pala, infatti, vi è salito con un rastrello per togliere gli ultimi residui di fogliame. Per cause da chiarire, il 64enne è caduto dal veicolo agricolo precipitando per una cinquantina di metri.

Ad allertare i soccorsi è stato un parente. Sul posto è immediatamente arrivato un elicottero della Rega, ma per il contadino non c'era più nulla da fare.

Un'inchiesta è stata aperta per far luce sull'accaduto.