Disordini durante una protesta contro le misure anti-coronavirus

SAN GALLO - Una protesta silenziosa contro le misure anti-coronavirus. È andata in scena oggi, con la partecipazione di oltre un centinaio di persone, nel centro storico di San Gallo. Si trattava di una manifestazione autorizzata. Ma non sono mancati i disordini a causa di una contromanifestazione.

Quest'ultima era formata da una trentina di persone, che hanno preso mira i partecipanti della protesta silenziosa, come fa sapere la polizia cittadina sangallese. Tra i due gruppi non sono mancate le provocazioni.

Nel momento in cui sono intervenute le autorità, i partecipanti della manifestazione non autorizzata si sono dileguati. Gli agenti sono riusciti a fermare soltanto due persone. Non sono mancati atti di violenza nei confronti della polizia. Non si registrano comunque feriti.