Morto a 15 anni, arrestati quattro amici

BASILEA - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di un 15enne in un appartamento in via Theodor Herzl, a Basilea. Il decesso, avvenuto lunedì sera, sarebbe riconducibile al consumo di una non precisata sostanza stupefacente.

Il giovane - come riferito - si trovava in compagnia di alcuni amici quando, dopo avere assunto la sostanza, ha perso conoscenza. La chiamata al Pronto soccorso è partita «soltato alcune ore dopo» ha riferito oggi la Polizia cantonale basilese. Intervenuti sul posto, i paramedici hanno potuto soltanto constatare la morte.

Sarà l'autopsia a determinare la causa della morte. Intanto, la Procura ha disposto l'arresto di tre maggiorenni, accusati di non avere prestato soccorso al giovanissimo. Un altro 15enne è stato arrestato, per ordine del Magistrato dei Minorenni, con la stessa accusa.