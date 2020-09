Sbaglia pedale: investe un ciclista e finisce contro un treno

BIBERIST - Una automobilista di 77 anni che ieri pomeriggio stava facendo manovra in retromarcia nell'area della stazione di Biberist (SO) ha scambiato il pedale del freno con quello del gas: così facendo ha dapprima travolto un ciclista, trascinandolo per alcuni metri, poi è finita vicino ai binari, andando a urtare un treno locale che stava entrando in stazione.

Secondo quanto indica oggi la polizia cantonale ad avere la peggio è stato l'uomo - di età imprecisata - in sella alla bicicletta, che ha riportato ferite di media gravità. Illesi per contro sia l'anziana conducente, sia i passeggeri del convoglio. Gli agenti giunti sul posto hanno ritirato alla donna la patente.