L'inseguimento, poi la fuga in manette: «È un bravo ragazzo»

ZURIGO - Una scena degna di un film si è svolta lunedì mattina nel distretto 3, a Zurigo. «Un poliziotto su una moto stava inseguendo un'Audi», racconta un passante a 20 Minuten. Solo grazie al traffico, l'agente ha potuto sorpassare e fermare l'auto. «Con la pistola puntata ha fatto scendere l'automobilista dal veicolo e poi l'ha ammanettato». Tuttavia l'uomo è riuscito a fuggire a piedi.

Contattata, la polizia zurighese ha confermato che un soggetto ha prima eluso un controllo del traffico, poi, una volta fermato, è fuggito con le manette. «Chiunque veda qualcuno a Zurigo in manette dovrebbe chiamare il 117», ha sottolineato il portavoce di polizia.

Non è passato molto prima che arrivasse un comunicato in cui le forze dell'ordine segnalavano che il fuggiasco si era arreso e consegnato.

Stando al Blick, sarebbe stata la madre a suggerire al ragazzo di presentarsi spontaneamente in polizia. Non è la prima volta, d'altra parte, che il giovane ha a che fare con le forze dell'ordine. L'anno scorso aveva aggredito un agente di polizia a Bremgarten (AG). Sembra che lo abbia colpito alla nuca con un pugno e poi sia fuggito. Poco tempo dopo è stato arrestato. Secondo i vicini di casa, anche in quell'occasione aveva tentato la fuga da una finestra.

Stando a 20 Minuten, trattasi di D.N., 24enne che fino a pochi giorni fa viveva con la sua ragazza e due cani. A metà agosto, tuttavia, sono stati buttati fuori dall'appartamento. «Causavano sempre stress e spesso litigavano», racconta un vicino. Inoltre l'appartamento e i cani venivano trascurati. «Il veterinario cantonale era già passato a trovarli».

«In realtà è un bravo ragazzo» - Il contratto di locazione era a nome della madre del 24enne. La donna è delusa dal comportamento di suo figlio. «In realtà è un bravo ragazzo - ha dichiarato al Blick -. Ma semplicemente non impara la lezione. Ha dormito in macchina per una settimana. L'ho permesso, sì. In modo che possa vedere com'è quando non gli pago tutto», ha aggiunto la donna. Secondo lei, il problema è che suo figlio non ha mai dovuto affrontare le conseguenze delle sue azioni. Nell'attacco al poliziotto a Bremgarten, ad esempio, è riuscito a farla franca quasi senza conseguenze.

«Penso che sia stato un errore», ha concluso. La donna spera che questa volta imparerà la lezione. Secondo la polizia della città di Zurigo, tuttavia, è già nuovamente latitante.