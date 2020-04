Finisce nel lago con l'auto, lo salvano i passanti

NEUCHÂTEL - Un automobilista è finito ieri nel lago nei pressi del porto di Neuchâtel. È stato tratto in salvo da passanti che si sono gettati in acqua e dagli agenti di polizia che sono arrivati rapidamente sul posto. L'uomo è rimasto illeso.

Il conducente è stato estratto dal veicolo e portato in ospedale in ambulanza, ha precisato la polizia di Neuchâtel in un comunicato. Sono in corso indagini per determinare le circostanze dell'incidente.

Sul posto è intervenuta anche una barca di soccorso dei sommozzatori. Il veicolo è stato recuperato da un'azienda specializzata con l'ausilio di una gru e i vigili del fuoco hanno messo in atto un dispositivo di protezione per prevenire l'inquinamento dell'acqua da idrocarburi, aggiunge la nota.