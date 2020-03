Due uomini e due donne contagiati dal virus in Argovia

AARAU - Nel canton Argovia sono emersi quattro nuovi casi confermati di coronavirus: si tratta di due uomini e due donne di età compresa tra i 30 e i 63 anni. Stando alla Cancelleria di Stato le loro condizioni di salute sono buone.

Gli interessati si sono infettati in parte all'estero e in parte in Svizzera. Attualmente si trovano negli ospedali cantonali o vengono assistiti da questi ultimi. I servizi del medico cantonale hanno individuato e informato le persone con cui i quattro sono stati in contatto e che vanno poste in quarantena.

Complessivamente nel canton Argovia le persone contagiate sono sei, quelle in quarantena circa 150.