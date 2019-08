Mucche nutrici aggrediscono degli escursionisti, due feriti

WOLFENSCHIESSEN - Un mandria di mucche nutrici ha ripetutamente aggredito degli escursionisti nella regione nidvaldese del Bannalp, sulle alture di Wolfenschiessen (NW). Nell'ultimo episodio, verificatosi sabato, due persone hanno riportato ferite di media entità. La mandria sarà ora allontanata prematuramente dall'alpeggio.

I due sventurati sono stati elitrasportati in ospedale dalla Rega. Entrambi hanno potuto essere dimessi lo stesso giorno, uno con una frattura all'avambraccio, ha riferito a Keystone-ATS il sindaco di Wolfenschiessen Wendelin Odermatt.

Secondo quest'ultimo, gli escursionisti, che provenivano da un altro cantone, si erano comportati correttamente e non è dunque chiaro perché gli animali abbiano nuovamente reagito in modo aggressivo.

Le vacche avevano già fatto notizia a luglio, quando avevano calpestato a morte il cane di un gruppo di quattro escursionisti in cammino tra Bannalp e Schonegg (NW). Anche una delle persone era finita sotto gli zoccoli della mandria, riportando ferite. Dopo questo incidente il Comune aveva chiuso il sentiero e si è recato sul posto con alcuni esperti per verificare il comportamento degli animali. Poiché non era emerso alcun pericolo, il percorso era stato riaperto, ma con un divieto per i cani.

In seguito al recente incidente, il sentiero escursionistico da Bannalp a Bannalper Schonegg è stato nuovamente chiuso per motivi di sicurezza e la mandria sarà spostata in un'altra area, lontana dal sentiero escursionistico, e portata a valle due settimane prima del previsto. Il percorso sarà riaperto, anche ai cani, sabato prossimo. Sono inoltre previste discussioni su misure da prendere a lungo termine, come lo spostamento del sentiero, ha detto Odermatt.