Un aereo può schiantarsi a causa di forti turbolenze?

BASILEA - Hanno vissuto dei momenti scioccanti i passeggeri sul volo da Pristina a Basilea, il 16 giugno 2019. Come noto, poco dopo il decollo, forti turbolenze hanno mandato in ospedale una decina di persone.

Il Dr. Julien Anet, docente e a capo del gruppo Meteorologia, ambiente e traffico aereo della ZHAW, spiega a 20 Minuten come ciò può accadere.

Come si è verificato questo incidente?

Ieri sera si è formata una tempesta lunga diverse centinaia di chilometri. Il pilota ha sorvolato una cella temporalesca per essere in grado di volare oltre la zona di pericolo. Questo può essere dedotto dalla traccia del volo, che può essere monitorata su Internet. Tuttavia, il pilota ha dovuto affrontare una turbolenza inaspettatamente forte.

Ma quanto sono pericolose queste turbolenze?

Un aereo moderno può resistere molto. È praticamente impossibile che si schianti o venga danneggiato a causa di turbolenze. Gli aerei sono così ben progettati e costruiti da scongiurare questo pericolo. Tuttavia il volo può essere piuttosto pericoloso se le persone non hanno allacciato le cinture o ci sono oggetti "volanti". Una violenta turbolenza potrebbe far prendere colpi a chi non è fissato al sedile o far sì che i passeggeri si brucino con delle bevande bollenti.

Nel video è possibile vedere un assistente di volo scagliato al soffitto. Come fa l'equipaggio a gestire un incidente del genere?

Prima di un volo, il progettista di volo raccoglie i dati meteorologici necessari e li mette a disposizione del pilota. I piloti li studiano prima del decollo e poi, durante il volo, supportati anche dal radar di bordo, decidono quali pericoli devono affrontare sul tragitto. Se ci sono segni di turbolenza, il pilota avvisa l'equipaggio. In questo caso probabilmente ha avuto poco tempo per reagire.

Cosa intende?

È probabile che questo incidente sia sorto a causa di una turbolenza in chiaro: un buco d'aria in condizioni di bel tempo, senza copertura nuvolosa. Queste turbolenze sono insidiose, in quanto sono praticamente irrilevabili dal pilota a causa della mancanza di fenomeni meteorologici visibili.

Nonostante la forte turbolenza, le maschere di ossigeno non si sono attivate. Perché?

Le maschere di ossigeno compaiono solo in caso di una vera emergenza, in particolare in una decompressione in cabina. Ad esempio, quando la porta dell'aeromobile si apre e la pressione dell'aria diminuisce improvvisamente.

Che cosa consiglierebbe ai passeggeri del volo da Pristina, che ora temono il prossimo viaggio in aereo?

Suggerirei di tornare al più presto possibile su un volo. Forse con un passeggero esperto a fianco che possa spiegare loro di non avere nulla da temere. Nella maggior parte dei casi, la paura di volare è causata da vari rumori sconosciuti o scosse che non possono essere spiegate.