È morto Niki Lauda

BERNA - Nella giornata di ieri si è spento Niki Lauda. L’ex pilota di Formula 1 è deceduto in una clinica svizzera. Aveva 70 anni.

È stata la famiglia a comunicare la triste notizia attraverso un comunicato ai media: «Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente circondato dall’affetto dei suoi cari lunedì scorso. I suoi successi unici come sportivo e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili. La sua instancabile spinta, la sua semplicità e il suo coraggio rimangono un modello e un punto di riferimento per tutti noi. Lontano dal pubblico, era un marito, padre e nonno amorevole e premuroso. Ci mancherà molto».

La scorsa estate Lauda era stato sottoposto a un trapianto di polmoni in Austria. A gennaio era stato ricoverato a causa di un'influenza che lo aveva colpito durante le vacanze di Natale. In questi ultimi giorni era stato ricoverato per problemi ai reni e si era sottoposto a un trattamento di dialisi.

Il campione di Formula 1 è nato a Vienna il 22 febbraio del 1949. Considerato uno dei migliori piloti della storia delle quattro ruote, ha raggiunto il titolo con la Ferrari nel 1975 e nel 1977, mentre con la McLaren nel 1984. Ha disputato 171 Gran Premi, vincendone 25. La sua carriera sportiva è stata segnata da un terribile incidente che lo sfigurò nel 1976, durante il GP di Germania. La sua vita fu appesa a un filo per giorni, ma questo non lo fermò e tornò a combattere più determinato di prima.

Lauda ha diretto per due stagioni la Jaguar ed ora era presidente non esecutivo della scuderia Mercedes AMG F1. Come imprenditore ha fondato e diretto due compagnie aeree, la Lauda Air e la Niki.

KEYSTONE/KPINL KPAPA (Rolf Vennenbernd)