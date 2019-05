Il combattente Lauda e quel “video-sorriso” dopo il trapianto di polmoni

BERNA – Alla fine si è arreso. Serenamente. Pacificamente – come comunicato dalla famiglia – ma di certo non senza lottare. D'altronde per tutta la vita, da quando gareggiava in pista, Niki Lauda non ha fatto altro. Come pilota, come imprenditore, come uomo. Le vittorie ottenute se l'è tutte conquistate, sudate e... soprattutto godute. Sui podi, quando ha ritirato i vari premi e riconoscimenti e anche quando ha superato guai e ostacoli che parevano insormontabili.

Una prova del suo enorme spirito l'austriaco la diede l'anno passato quando, per festeggiare il titolo di Lewis Hamilton, mandò un video messaggio ai suoi tanti tifosi e amici. Niente di strano? Più o meno: l'allora 69enne era reduce da un complicato trapianto di polmoni. Eppure, con il suo immancabile cappellino e un sorriso contagioso, non esitò a mostrarsi positivo.

https://www.youtube.com/watch?v=TMqxN3AIfg8

Keystone (foto d'archivio)