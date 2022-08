Un rifugiato ucraino su dieci ha trovato lavoro

Fra i rifugiati con lo statuto S, il 17% lavora nel ramo denominato "pianificazione, consulenza, informatica". L'agricoltura e l'insegnamento accolgono invece l'8% dei lavoratori. In totale, con i dati aggiornati a questa settimana, sono 33'379 i beneficiari di tale status di protezione in età lavorativa, sottolinea la SEM. La quota di persone attive è quindi per la precisione del 9,4%, anche se il dato reale è superiore, poiché alcune registrazioni avvengono in ritardo.