Il Tour de Suisse di Cassis è partito da Lugano

A Knonau, nel Canton Zurigo, Cassis è atteso per un brunch con la popolazione locale. In seguito, il gruppo proseguirà in direzione di Grenchen (SO) - dove potrebbe esserci una contestazione da parte di alcuni oppositori - e Yverdon-les-Bains (VD). Il "Tour de Suisse" si concluderà in serata con una grande festa popolare con fuochi d'artificio a Losanna.