Previste azioni di disturbo durante le celebrazioni del 1° agosto di Ignazio Cassis

«Il Presidente della Confederazione e amico dell'Ucraina Ignazio Cassis festeggia il 1° agosto a Grenchen. Mi batto per una Svizzera senza dittatura» si legge in un messaggio di Telegram di un oppositore alle misure imposte durante la pandemia. Il post è stato poi condiviso e commentato in vari gruppi. «Il traditore del Paese dovrebbe essere infastidito» scrive un utente, mentre un altro suggerisce che il consigliere federale debba «ricevere un benvenuto come si deve», vale a dire innaffiarlo con succo di mela, come era successo alla consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli.