A luglio 373 ore di sole a Ginevra, nuovo record in Svizzera

Ginevra non è un caso isolato. In oltre 20 stazioni, il luglio 2022 è stato il mese più soleggiato di sempre. La radiazione solare è stata superiore alla media in tutta la Svizzera. Diverse stazioni nelle regioni di pianura del versante settentrionale delle Alpi e del Vallese hanno misurato più di 300 ore di sole, secondo Meteosvizzera.