Centinaia, gustose, ma da buttare

Dunkin Donuts, sollecitata dalla redazione di 20 Minuten a fornire spiegazioni per l'immagine, ha dichiarato che il cassonetto dei rifiuti che si vede nella foto contiene in realtà le scorte residue di tutte le 17 filiali della catena che si trovano sul territorio svizzero. Dato che le ciambelle sono prodotti freschi, trascorse ventiquattro ore, non possono più essere vendute per motivi di qualità e di sicurezza alimentare, sottolineano.